POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen

Sulz am Neckar (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes auf der Bahnhofstraße begangen. Der Unbekannte beschädigte den grauen Peugeot 2008 im Bereich des Kofferraumdeckels und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Anschließend entfernte ...

