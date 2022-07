Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach kurzem Bäckereibesuch: 28-Jähriger verfolgt Fahrraddieb und wird verletzt; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Nur für zwei Minuten hatte am gestrigen Mittwochnachmittag ein 28-jähriger Kaufunger sein abgeschlossenes Fahrrad in der Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Altmarkt, abgestellt, um in eine Bäckerei zu gehen. Als er gegen 16 Uhr wieder herauskam, erlebte er eine böse Überraschung: Ein unbekannter Täter, der offenbar blitzschnell das Fahrradschloss geknackt hatte, fuhr in diesem Moment auf seinem Rad in Richtung Weserstraße davon. Der 28-Jährige rannte sofort hinterher und konnte den flüchtenden Dieb nach kurzer Verfolgung an der Schulter packen. Dieser setzte sich allerdings zur Wehr, indem er um sich schlug, weiterfuhr und dabei den Fahrradbesitzer zu Boden riss. Der Kaufunger verletzte sich bei dem Sturz an beiden Knien. Letztlich gelang dem Täter mit dem Fahrrad die Flucht auf der Weserstraße in Richtung Katzensprung, wo sich seine Spur verliert. Das Opfer beschrieb den aufnehmenden Polizisten einen 22 bis 30 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren, Drei-Tage-Bart und arabischem Erscheinungsbild, der eine graue Hose, einen schwarzen Pullover und einen grauen Rucksack trug.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell