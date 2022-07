Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 56-Jähriger ist wieder da

Kassel (ots)

Kassel/ Melsungen:

Der 56 Jahre alte Rudolf W. ist wieder da. Er konnte nach einem gegen 15 Uhr eingegangenen Hinweis aus der Bevölkerung in Melsungen aufgefunden werden. Nach bisherigen Informationen ist er wohlauf und wird soeben von einer Streife der Polizeistation Melsungen zurück in das Krankenhaus in Kassel gebracht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto des 56-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell