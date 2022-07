Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Einbrüche in Altenbauna: Täter erbeuten Kupferkabel, Stampfer und Rüttelplatte; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

In der Kirchbaunaer Straße in Baunatal ist es in der Nacht zum heutigen Dienstag zu zwei Einbrüchen gekommen, bei denen unter anderem rund 350 Kilogramm Kupferkabel, ein Stampfer und eine Rüttelplatte erbeutet wurden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen spricht vieles dafür, dass beide Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können.

Zunächst waren die Beamten des Polizeireviers Süd-West am heutigen Morgen zum Betriebsgelände einer gemeinnützigen Organisation gegenüber der Theodor-Heuss-Allee gerufen worden. Unbekannte Täter hatten dort vermutlich mit einem Bolzenschneider den Zaun aufgeschnitten und vier Container aufgebrochen, daraus aber nichts erbeutet. Dafür stahlen sie die Erdkabel aus Kupfer im Wert von rund 3.000 Euro vom Grundstück, womit sie letztlich unerkannt die Flucht antraten.

Unweit entfernt, am Ortsausgang neben dem Regenüberlaufbecken, war ein Lagerschuppen eines Landschaftsbaubetriebes das Ziel der unbekannten Täter. Auch in diesem Fall wurde der Zaun aufgeschnitten. Anschließend öffneten die Einbrecher gewaltsam die Blechhütte, aus der die Rüttelplatte, der Stampfer, eine Motorflex sowie mehrere Kleingeräte im Gesamtwert von 6.000 Euro gestohlen wurden.

In beiden Fällen dürften die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

