Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Radfahrer flüchtet

Borken (ots)

Einen Außenspiegel beschädigt hat am Freitagabend ein unbekannter Radfahrer in Borken-Weseke. Der Geschädigte hatte seinen Wagen auf dem Grünstreifen des Gemener Dieks geparkt und sich zum Unfallzeitpunkt nur wenige Meter entfernt aufgehalten. Durch einen Knall sei er gegen 22.30 Uhr auf den Unfall aufmerksam geworden, gab der 58 Jahre alte Heidener an. Er habe einen Radfahrer an seinem Auto stehend gesehen, der seinen Weg in Richtung Ramsdorf fortgesetzt habe. Dort endete auch die Verfolgung des mit einem schwarzen E-Bike fahrenden Flüchtigen. Der Geschädigte und ein Zeuge hatten den circa 18 bis 20 Jahre alten Mann zunächst verfolgen können. Sie verloren den blonden Radfahrer schließlich aus den Augen. Der Unbekannte war mit einer grün gemusterten Jacke (Camouflage) sowie mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell