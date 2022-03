Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auf der Flucht verletzt

Sicherheitsdienst stellt mutmaßliche Diebe

Borken (ots)

Zwei mutmaßliche Diebe verletzten sich auf der Flucht vor Sicherheitskräften am Samstagabend leicht. Mitarbeiter eines Security-Unternehmens waren gegen 20.30 Uhr auf die Männer aufmerksam geworden. Die zunächst Unbekannten hatten sich Zugang auf den Wertstoffhof der Stadt Borken an der Einsteinstraße verschafft. Beim Übersteigen eines Zauns verletzte sich ein 23 Jahre alter Mann aus dem Kosovo. Auf einem Feld endete für einen 31 Jahre alten Mülheimer die Flucht. Er knickte mit einem Knöchel um. Beide wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder entlassen. Da der 23-Jährige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung entrichten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell