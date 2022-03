Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrertür geöffnet

Radfahrer stürzt

Bocholt (ots)

Sie habe mit dem Unfall nichts zu tun, habe eine unbekannte Autofahrerin am Freitagabend einem Radfahrer gegenüber in Bocholt angegeben. Als er und seine Familie mit den Rädern einen halb auf dem Gehweg stehenden Wagen passieren wollten, habe die Unbekannte die Fahrertür geöffnet, schilderte ein 39 Jahre alter Bocholter. Daraufhin habe er eine Notbremsung durchgeführt und sein fünfjähriger Sohn sei aufgefahren und infolgedessen gestürzt. Seine achtjährige Tochter konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit ihrem Bruder, so der Vater. Die Fahrerin des Transporters vom Hersteller Mercedes-Benz mit Münchener Kennzeichen habe angegeben, lediglich ein Paket ausgeliefert zu haben. Die Unfallverursacherin entfernte sich schließlich vom Unfallort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zu dem Geschehen kam es gegen 17.50 Uhr auf dem Hemdener Weg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell