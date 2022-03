Gronau (ots) - Unbemerkt hat ein Taschendieb am Mittwoch in Gronau eine Geldbörse an sich gebracht. Die geschädigte Kundin hatte sich zwischen 15.35 Uhr und 15.55 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Grünstiege zum Einkaufen aufgehalten. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne ...

