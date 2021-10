Polizeidirektion Hannover

POL-H: Auf der Horst: Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Ein maskierter Mann hat am Sonntagabend, 24.10.2021, eine Tankstelle in Garbsen überfallen. Der Täter erbeutete Geld und konnte unerkannt flüchten. Die Polizei hofft auf Hinweise zur Tat aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover betrat der maskierte Täter gegen 19:10 Uhr die Tankstelle an der Straße Auf der Horst. Er drohte einer 70 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und forderte, dass die Kasse aufgemacht wird. Aus der geöffneten Lade nahm er das Bargeld an sich und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt.

Die alarmierte Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen, die Suche verlief erfolglos. Der Täter ist circa 25 Jahre alt und circa 1,84 Meter groß. Er hat eine schlanke, sportliche Figur. Der Mann war mit schwarzer Kargohose und schwarzer Kapuzenjacke bekleidet und trug eine Sturmhaube als Maskierung.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /mr, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell