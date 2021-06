Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen.

Leiwen (ots)

Am Samstag, dem 26.06.2021, gegen 15:58 Uhr warf eine bisher unbekannte Person einen Gegenstand vom Radweg, zwischen Leiwen und der Trittenheimer Brücke, auf die unterhalb verlaufende K 86 und traf dabei die Windschutzscheibe eines fahrenden PKW. Die beiden Insassen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden, durch die Wucht des Aufpralles wurde die Windschutzscheibe des PKW stark beschädigt. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter Tel: 06502/9157-0 oder pischweich@polizei.rlp.de

