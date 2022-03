Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Kochdunst sorgt für ausgelöste Brandmeldeanlage

Schiffdorf (ots)

In den Nachmittagsstunden, des 21. März 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel um 16:55 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. In einem Seniorenzentrum, in der Heinrich-Mahler-Straße in Schiffdorf, löste kurz zuvor Kochdunst die Rauchmelder der automatischen Brandmeldeanlage aus. Daraufhin rückte die Feuerwehr an, konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr wurde der betroffene Bereich gelüftet, sodass die Ortsfeuerwehr Bramel noch auf Anfahrt abbrechen konnte, da hier kein Einsatz der Feuerwehr notwendig war.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell