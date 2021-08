Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht auf der Bahnhofstraße

Lippstadt (ots)

Circa 1.500 Euro Sachschaden aber vom Unfallverursacher keine Spur. Am Sonntag (8. August) um 17.30 Uhr kehrte eine Autofahrerin zu ihrem, an der Bahnhofstraße grauen VW Eos, zurück und stellte einen frischen Unfallschaden fest. Der Verursache hatte den Wagen der Frau zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr beschädigt und sich dann vom Unfallort entfernt, ohne die Polizei oder die Eigentümerin zu informieren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

