Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Weißer Urin?

Soest (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag (9. August), gegen 21.41 Uhr, versuchte ein 20-jähriger Autofahrer aus Soest bei dem Drogenvortest die Beamten hinters Licht zu führen. Nachdem die Polizisten die stark geröteten Bindehäute und das auffällige Lidflattern des Soesters bemerkten, boten sie ihm einen freiwilligen Urinvortest an. Der 20-Jährige erhielt die Möglichkeit einen Urinbecher zu Testzwecken alleine in einer Parkplatzecke durchzuführen. Doch statt der erwarteten, gelblichen Flüssigkeit war diese weiß. Als sich die Farbe auch nach einem zweiten Test nicht veränderte fuhren die Beamten mit dem Autofahrer auf die Wache. Auch hier versuchte er zu schummeln. Als er dort mit dem Urinbecher von der Toilette zurückkehrte, passte weder die Farbe noch die erwartete Temperatur des Fake-Urins. Nach Zustimmung des Soesters, dass bei der Urinabgabe auch ein Beamter anwesend sein dürfte, klappte es. Zum Leidwesen des 20-Jährigen verlief dieser Test allerdings positiv. Nun gab der Soest auch zu am Wochenende mal an einem Joint gezogen zu haben. Es folgte die obligatorische Blutprobe im Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell