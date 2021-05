Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeieinsatz wegen Ruhestörung: Drei Männer festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zu einem Polizeieinsatz wegen mehreren Beschwerden über Ruhestörung kam es in der vergangenen Nacht in einem Wohnheim am Kasseler Universitätsplatz. Hierbei griff ein 26-jähriger Mann bei der Personalienfeststellung die eingesetzten Beamten an und setzte sich anschließend gegen seine Festnahme erheblich zur Wehr. Währenddessen kamen zwei 23 und 25 Jahre alte Männer hinzu und versuchten die Festnahme des 26-Jährigen zu verhindern, indem sie die Polizisten körperlich angingen. Beide wurden ebenfalls festgenommen. Hiergegen wehrte sich der 23-Jährige massiv, sodass die Beamten gegen ihn ein DEIG (Distanzelektroimpuls-Gerät) einsetzten. Die drei unter Alkoholeinfluss stehenden Tatverdächtigen, bei denen Blutproben entnommen wurden, müssen sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Gegen die 23 und 25 Jahre alten Festgenommenen wurden darüber hinaus Strafanzeigen wegen versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet.

Gerufen worden war die Polizei wegen Lärms durch eine Vielzahl an feiernden Personen sowie laute Musik in dem Wohnheim gegen Mitternacht durch mehrere Anwohner. Bei Eintreffen der ersten Streife befanden sich etwa 40 Bewohner auf einem Flur im Obergeschoss, die sich bei Erblicken der Polizisten überwiegend in ihre Zimmer zurückzogen. Der 26-Jährige hingegen kam ohne Mund-Nasen-Bedeckung auf die Polizisten zu, zeigte sich aggressiv und weigerte sich trotz mehrmaliger Aufforderungen, eine Maske aufzuziehen und seine Personalien anzugeben. Als die Beamten ihn daraufhin nach Ausweispapieren durchsuchen wollten, geriet er vollkommen außer Rand und Band und schlug sowie trat nach ihnen. Glücklicherweise blieben die Polizisten, die Pfefferspray gegen den aggressiven Mann einsetzen mussten, sowie die weiteren hinzugeeilten Streifen unverletzt. Der Diensthund schnappte den 26-Jährigen schließlich in das Knie, wodurch er eine Bisswunde erlitt. Ein Rettungswagen brachte den Mann, bei dem ein Atemalkoholtest 1,2 Promille ergab, zur ambulanten Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Atemalkoholtests bei den festgenommenen 23 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen ergaben 1,1 sowie 0,8 Promille, weshalb sie zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht wurden. Der 23-Jährige erlitt durch den Einsatz des DEIG leichte Verletzungen, die auf dem Revier von einem Arzt versorgt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell