Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Öl in der Pfanne

Lippstadt (ots)

Brennendes Öl in einem Kochtopf führte am Samstag (7. August), gegen 20.40 Uhr, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein Bewohner in der Borsigstraße hatte das erhitzte Öl kurzzeitig außer Acht gelassen und sich aus der Küche entfernt. Bei seiner Rückkehr hatte es bereits Feuer gefangen, das sich auf Bauteile der Küche ausgedehnt. Der Lippstädter versuchte noch mit einer Decke das Feuer zu löschen. Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten geleiteten den Mann aus der verqualmten Wohnung und übergaben ihn an die eintreffenden Rettungskräfte. Der Lippstädter zog er sich durch den Vorfall eine Rauchgasintoxikation und leichtere Brandverletzungen zu. Weitere Bewohner aus der Wohnung wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell