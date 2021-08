Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Manipuliertes Kleinkraftrad

Lippstadt (ots)

Am Montag (9. August) hielten Polizeibeamte im Rahmen einer gezielten Verkehrsüberwachung einen 17-jährigen Erwitter und seinen Sozius auf einem Kleinkraftrad auf der Akazienstraße an. Das Kleinkraftrad, das eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h haben durfte, brachte auf dem Rollenprüfstand über 70 km/h. Der 17-Jährige gab zu, dass er einige Veränderungen an dem Krad vorgenommen hatte. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte er ebenfalls nicht. Die Beamten fertigten aufgrund dessen Anzeigen gegen den Fahrer und Halter des Kleinkraftrades und untersagten die Weiterfahrt. (reh)

