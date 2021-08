Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Automaten aufgebrochen

Möhnesee (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Montag auf Dienstag (10. August), um kurz nach Mitternacht fünf Automaten auf einem Tankstellengelände an der Kreisstraße in Echtrop auf und entwendete Bargeld und Waschmünzen. Zeugen, die Angaben zu dem schwarz gekleideten Mann oder den Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

