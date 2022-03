Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Uelsen (ots)

Am 20. März kam es zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr in Uelsen in der Straße Zum Waldbad auf dem dortigen Sportgelände zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurde der weiße Skoda Octavia eines 35-Jährigen an der Heckschürze beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell