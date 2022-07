Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Über Motorhauben und Dächer von geparkten Autos gelaufen: 18-Jähriger nach Sachbeschädigungen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In der vergangenen Nacht gelang der Polizei die schnelle Festnahme eines mutmaßlichen Randalierers in der Kasseler Innenstadt. Ein Anwohner aus der Karthäuserstraße hatte zuvor gegen 2:35 Uhr beim Blick aus dem Fenster einen jungen Mann auf der Motorhaube eines geparkten BMW stehen sehen. Als er dem zunächst Unbekannten zurief, er solle von dem Pkw steigen, rannte dieser gemeinsam mit seinen drei Begleitern davon. Die daraufhin alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Randalierer ein. Nur wenige Augenblicke später gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte die Festnahme des Tatverdächtigen in der Kölnischen Straße. Bei ihm handelt es sich um einen in Kassel wohnenden 18-Jährigen, der merklich alkoholisiert war und 1,3 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Bisherigen Ermittlungen zufolge war er auf mehrere geparkte Autos geklettert, über die Motorhauben sowie Dächer gelaufen und schließlich im Heckbereich der Fahrzeuge abgesprungen. Auf dem BMW und fünf weiteren Pkw stellten die Polizisten bei der anschließenden Tatortaufnahme neben Schuhabdrücken Beschädigungen wie Dellen sowie Kratzer fest. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung in sechs Fällen verantworten.

