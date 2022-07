Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht auf B 7 bei Helsa: Ermittler fahnden nach Autotransporter mit Anhänger

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel):

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr auf der B 7 zwischen Helsa und Eschenstruth ereignete. Wie der daran beteiligte Rollerfahrer, ein 61-Jähriger aus Kaufungen, den aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost schilderte, hatte ihn auf Höhe der Einfahrt zur Tunnelbaustelle ein Autotransporter mit Anhänger trotz des dort geltenden Verbots überholt. Während des Überholvorgangs kam ihnen ein weißer Lkw entgegen, der hupte und die Lichthupe betätigte, um auf sich aufmerksam zu machen. Offenbar um einen Frontalzusammenstoß zu verhindert, scherte der Autotransporter daraufhin wieder ein. Obwohl er stark gebremst und ebenfalls gehupt hatte, touchierte das Heck des einscherenden Anhängers seinen Roller und sein linkes Bein, so der 61-Jährige, der schließlich nach rechts auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn auswich. Glücklicherweise kam er nicht zu Fall und blieb unverletzt. An seinem Elektroroller entstanden Schäden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Der Verursacher fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter in Richtung Eschenstruth. Es soll sich um einen Autotransporter mit Anhänger, jeweils doppelstöckig, mit blau lackiertem Hebegestell am Anhänger gehandelt haben. Das Gespann hatte mehrere Fahrzeuge geladen, wovon ein Auto ein gelbes, vermutlich niederländisches Kennzeichen hatte, so der Kaufunger.

Der Fahrer des entgegenkommenden weißen Lkws und weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den unbekannten Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell