POL-SE: Pinneberg - Zeugen nach Raub gesucht

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (14.03.2022) ist es in der Segeberger Straße in Kayhude in Höhe des Moorwegs zum Diebstahl eines Toyota Pick-Ups gekommen. Unbekannte entwendeten das Fahrzeug von einem Privatgrundstück zwischen 22:00 und 06:30 Uhr. Eine Zeugin hörte zwischen 03:00 und 04:00 Uhr in der Nacht Geräusche, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Das Fahrzeug mit Segeberger ...

mehr