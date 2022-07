Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zigaretten-Dieb beschädigt Tankstellen-Tür: 41-Jähriger bei Fahndung gestellt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am heutigen Mittwochmorgen, gegen 5:45 Uhr, riefen ein gescheiterter Zigaretten-Diebstahl und eine mutwillig beschädigte Tür einer Tankstelle die Kasseler Polizei auf den Plan. Ein zunächst Unbekannter hatte zu dieser Zeit in der Tankstelle an der Holländischen Straße Zigaretten kaufen wollen, wie die Angestellte den Polizisten berichtete. Nachdem der vermeintliche Kunde die Schachtel ausgehändigt bekam, wollte er den Verkaufsraum verlassen, ohne zu bezahlen. Seine Flucht hatte aber bereits an der Tür ein Ende, denn die Kassiererin hatte blitzschnell die Türverriegelung betätigt. So konnte sie dem Dieb die Zigaretten zwar wieder abnehmen, dieser drückte die Schiebetür aber im Anschluss gewaltsam auf und trat unerkannt die Flucht an. Die sofort eingeleitete Fahndung führte in einem Hinterhof in unmittelbarer Nähe des Tatorts zur Festnahme eines Tatverdächtigen, der noch vergeblich versuchte, vor den Streifen wegzurennen. Der 41-Jährige aus Kassel musste die Beamten anschließend zur Dienststelle begleiten. An der Schiebetür war ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden, weshalb sich der Tatverdächtige nun neben dem versuchten Diebstahl auch wegen Sachbeschädigung verantworten muss.

