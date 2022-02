Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Arbeitsunfall

Baden-Baden (ots)

Ein 52-Jähriger hat sich bei einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag auf einer Baustelle im Industriegebiet in Steinbach verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 16:30 Uhr bei dem Entladeprozess von Baumaterialien von einem Sattelzug aus unerfindlichen Gründen in den Arbeitsbereich eines Gabelstaplers getreten. Der Stapler geriet aufgrund der Bodenbeschaffenheit in kurzzeitige Schieflage und klemmte den 52-jährigen Mann zwischen dem Stapler und der Zugmaschine des Gespanns ein. Er konnte noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte von seinem Arbeitskollegen befreit werden. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

