Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Flammen und Rauch aus Dachstuhl

Offenburg (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 8:25 Uhr wurde ein Brand eines Dachstuhls bei einem Anwesens in der Brucknerstraße gemeldet. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen geriet bei handwerklichen Arbeiten offenbar ein Heizbrenner in Brand. Der entstandene Gebäudeschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

