POL-WHV: Mann und Frau schlagen sich auf dem Schloßplatz - Polizistin bespuckt

Varel (ots) - Am Mittwoch, gegen 21:15 Uhr, steckte ein 25-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in Varel, Neue Straße, diverse Waren in seinen Rucksack und versuchte, den Kassenbereich zu passieren, ohne die Waren zu bezahlen. Als der Täter von Mitarbeitern angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Ausgang, konnte dort jedoch von zwei Mitarbeitern zunächst festgehalten werden. Dem Beschuldigten gelang es ...

mehr