Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zusammenprall mit Elektrodreirad, Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 09.07.2022, gegen 16.40 Uhr, überquerte eine 88-Jährige aus Sendenhorst mit ihrem Elektrodreirad die Straße Westtor, aus Richtung des Hallenbades kommend, an einer Querungshilfe. Sie beabsichtigte dann, weiter in Richtung Ortsausgang zu fahren. Dabei kam es nach ihren Angaben zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, der auf der Straße Westtor in Richtung Albersloh unterwegs war. Die 88-Jährige stürzte mit dem Elektrodreirad auf die Seite und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben machen? Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich bei der Polizei Ahlen, Tel.: 02382-965-0 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

