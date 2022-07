POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag, 09.07.2022, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr, einen auf dem Knickenbergplatz in Telgte geparkten schwarzen Daimler angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte beschädigte den Daimler an der linken Fahrzeugseite und flüchtete, ohne die Polizei zu informieren. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

mehr