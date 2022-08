Ulm (ots) - Der Schaden ist zwar gering, das Gefährdungspotential aber erheblich. Dies hatte ein schwarzer Audi A6 am Sonntag, gegen 00.10 Uhr, verursacht. Dieser hatte in der abschüssigen Böfinger Steige ein vorausfahrendes Auto überholt, obwohl ein VW entgegenkam. Der VW-Fahrer konnte noch ausweichen, so dass lediglich der Außenspiegel zu Bruch ging. Auch am ...

mehr