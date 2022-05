Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Von der Straße abgekommen

Gegen einen Baum prallte am Montag eine Autofahrerin bei Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr die 73-Jährige mit ihrem VW auf der B312 von Ummendorf in Richtung Biberach. Kurz vor dem Ortseingang Biberach in der Waldseer Straße verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und stieß frontal gegen einen Baum. Durch den heftigen Aufprall löste der Airbag im Fahrzeug aus. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem stark beschädigten VW schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Warum die 73-Jährige von der Fahrbahn abkam ist noch unklar. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

