Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Auto taucht wieder auf

Nach einem Diebstahl am Sonntagabend ermittelt die Polizei aus Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr stand der Opel auf einem Firmengelände in Tiefenbach. Der Pkw war unverschlossen und der Zündschlüssel befand sich im Fahrzeug. Dies bemerkte ein Unbekannter und fuhr mit dem Auto vom Hof. Der Eigentümer stellte das Fehlen gegen 22.30 Uhr fest und fragte zunächst bei seinem Mitarbeiter nach, ob es verliehen ist. Da keiner das Fahrzeug ausgeliehen hatte, meldete der Eigentümer des Opel den Diebstahl bei der Polizei. Die führte Ermittlungen durch und konnte das Auto am Montag gegen 14.45 Uhr am Ortseingang von Tiefenbach in Richtung Seekirch auffinden. Der unbeschädigte Opel stand ca. 50 m abseits der Straße hinter einem Schuppen. Er war verschlossen. Offensichtlich war der Dieb eine größere Strecke gefahren. Denn der Tank war halb leer. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter.

