Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Spielothek in Cochem

Polizei Cochem (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 14.09.21, gegen 04.00 Uhr in eine Spielothek in Cochem, Brückenstraße ein und entwendeten Bargeld aus den Spielautomaten. Wer kann Täterhinweise geben oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

