Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld - Zusammenstoß mit einem LKW

Zwei schwerverletzte Personen

Coesfeld (ots)

Zwei schwerverletzte Personen und ein Totalschaden waren am 15.12.2021 das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen einem Auto und einem LKW auf der Bundesstraße 474 / Dreischkamp. Gegen 18:35 Uhr befuhren zwei 21jährige Frauen aus Rosendahl und Münster in einem Kleinwagen den Dreischkamp in Fahrtrichtung B 474. An der Einmündung zur Bundesstraße wollte die Fahrzeugführerin wahrscheinlich in Richtung Lette abbiegen, als sie den LKW eines 34jährigen Mannes aus Stadtlohn übersah, der auf der B 474 in Richtung B 525 unterwegs war. Der 26tonner traf den Kleinwagen der beiden Frauen in Höhe der Fahrertür und schleuderte ihn mehre duzend Meter über die Straße. Während der LKW-Fahrer unverletzt blieb, wurden die Insassen des Kleinwagens schwerverletzt in ihrem Auto eingeklemmt. Das Dach des Wagens musste von der Feuerwehr abgeschnitten werden, um die beiden Frauen aus dem Wrack bergen zu können. Die verletzten Frauen wurden nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser zur weiteren Behandlung der Verletzungen gebracht. Ein aus Münster angefordertes spezialisiertes VU-Team sicherte die umfangreichen Unfallspuren. Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle weiträumig zwischen der B474 / Dülmener Straße und der B474 / B525 für den Verkehr komplett gesperrt. Nach der aufwändigen Unfallaufnahme und anschließenden Säuberung der Unfallstelle, konnte die Straße gegen 22:50 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell