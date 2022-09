Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung 23 - 25.09.22 Stadt Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Einbrüche

In der Nacht zu Sonntag wird durch ein Bewachungsunternehmen ein Einbruch in einen Baucontainer in Siebethsburg gemeldet. Noch am Tatort können durch die Polizei zwei junge Männer (19 und 26 Jahre) festgestellt werden, die der Tat verdächtig sind. Diese werden vor Ort festgenommen. Nach ersten Feststellungen kam es nur zu Schäden am Container, Diebesgut wurde (noch) nicht erlangt. Es wird ein Strafverfahren eingeleitet. Die Tatverdächtigen wurden nach Beendigung aller Maßnahmen entlassen.

Schon in der Nacht zu Samstag ereignete sich ein weiterer Einbruchversuch bei einem Bäcker in der Gökerstraße. Nach ersten Feststellungen konnte die Tür aufgehebelt werden, der danach angegangene Tresor hielt allerdings den Versuchen stand, so dass nichts entwendet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Unerlaubter Anbau und Besitz von Cannabis In zwei Fällen wurde die Polizei auf Personen aufmerksam, die im Besitz von Cannabis und Cannabispflanzen waren. Es handelte sich dabei jeweils um kleine Mengen. In der Innenstadt war es zum Einsatz wegen eines vermeindlichen Wohnungsbrandes gekommen, wobei die Betäubungsmittel entdeckt wurden. In Voslapp wurde eine Ruhestörung gemeldet. Am Ort wurde dann Cannabisgeruch durch die eingesetzten Beamten wahrgenommen. Nach dem Einholungen eines Durchsuchungsbeschlusses wurden in der betreffenden Wohnung eine Pflanze und weiteres Cannabis entdeckt und beschlagnahmt. Es wurden Strafverfahren gegen die Beschuldigten eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Nachdem die Polizei zu Streitigkeiten in einem Pkw in der Bremer Straße gerufen worden war, wurde bei einem 33-jährigen Beteiligten Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,59 Promille. Obwohl er angeblich das Fahrzeug nicht gefahren hatte, wurde der 33-jährige durch unbeteiligte Zeugen eindeutig als Fahrer erkannt. Es wurde eine Blutproben entnommen. Ein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, der Beschuldigte besitzt gar keine Fahrerlaubnis. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Samstagabend gegen 20:00 Uhr übersah ein 21-jähriger an der Kreuzung Bismarckstraße / Werftstraße beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug und es kam zu einem heftigen Zusammenstoß. Beide Insassen des entgegenkommenden Pkw wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden

