Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gestürzter Fahrradfahrer

Vorderweidenthal (ots)

Am 27.7.22, gegen 12.55 Uhr, erfolgte eine Mitteilung über Notruf, dass ein Fahrradfahrer (Pedelec), auf dem Waldweg, vom Cramerhaus Lindelbrunn kommend, gestürzt sei. Der Waldweg führt abschüssig aus dem Wald heraus und mündet auf dem Parkplatz an der L 493,schräg gegenüber der Einfahrt nach Birkenhördt. Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen 75-jährigen Mann aus Baden-Württemberg, der sich, trotz Helm, schwere Kopfverletzungen zuzog. Da er nicht ansprechbar war, wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zur Sturzursache ist zur Zeit nichts bekannt. Falls es Zeugen gibt, bitte bei der Polizei in Bad Bergzabern melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell