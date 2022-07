Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradfahrer schwer verletzt

Edenkoben (ots)

Ein 78-jähriger Fahrradfahrer befuhr mit seinem Pedelec den Woogweg von der Klosterstraße kommend in Richtung Villastraße. Auf der abschüssigen Straße erreichte er eine hohe Geschwindigkeit und kam in der Senke nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in einen 3 Meter tiefen Graben stürzte und in einem Bach zum Liegen kam. Er wurde glücklicherweise von Wanderern aufgefunden und war noch ansprechbar. Durch die dann vor Ort eintreffenden Rettungskräfte konnte der Mann, der Radfahrkleidung und Helm trug, aus dem Bach geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Hubschrauber schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen.

