Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Annweiler (ots)

Am 26.07.22 fiel der Polizei-Motorradstreife der Polizeiwache Annweiler um 15:25 Uhr ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 10 auf, welcher mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit in westlicher Richtung nach Birkweiler unterwegs war. Der Raser konnte eingeholt werden und wurde in Höhe der Abfahrt Birkweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst gab der Kontrollierte an, seine Fahrerlaubnis vergessen zu haben. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese ihm bereits nach einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz entzogen wurde. Der Motorradfahrer sieht nunmehr einer weiteren Strafanzeige nach § 21 Straßenverkehrsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, entgegen.

