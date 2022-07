Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Versuchter Metalldiebstahl an Brunnen

Landau (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter mehrere Metallelemente am Brunnen auf dem Gelände der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße zu entwenden. Die Tatzeit lag zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 6 Uhr, der erstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

