Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Quad gestohlen ++ Mülltonne brennt ++ Drogenfahrt gestoppt ++

Rotenburg (ots)

Quad gestohlen

Rhade. In der Nacht zu Samstag entwendeten Unbekannte ein Quad, welches in der Straße Grode Wisch in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf fünftausend Euro.

Mülltonne brennt

Bothel. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag eine Mülltonne unterhalb des Dachvorstandes einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Brand gesetzt. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden.

Drogenfahrt gestoppt

Heidenau/A1. Zwei Polizeibeamte der Autobahnpolizei Sittensen stoppten am Samstagvormittag eine Sattelzugmaschine samt Anhänger. Das Fahrzeuggespann war auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, sodass der Mann eine Blutprobe abgeben musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell