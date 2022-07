Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bingen-Sponsheim, Pfarrer-Franz-Como Straße (ots)

07.07.2022, 00:55 Uhr

Der Polizei wurde ein PKW mit laufendem Motor vor einem Anwesen in der Straße "Im Simmerling" gemeldet. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Anrufes schon seit einer halben Stunde an genannter Örtlichkeit. Während der Anfahrt der Streife entfernte sich der PKW, konnte aber in der "Pfarrer-Franz-Como-Straße" festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der 57-jährigen Fahrerin wurde deutlicher Atemalkohol festgestellt. Die Durchführung eines Alkoholtestes verweigerte die Fahrerin, die einen äußerst ungehaltenen, aggressiven Eindruck machte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell