Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keller aufgebrochen

Arnstadt, Oberbaurat-Acker-Straße,(Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 14.01.2022, 16:00 Uhr bis Samstag, den 15.01.2022, 12:00 Uhr hebelten Unbekannte die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Oberbaurat-Acker- Straße auf. Anschließend brachen die unbekannten Täter das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf und entwendeten daraus mehrere alkoholische Getränke sowie elektronische Arbeitsmittel. Der Wert der entwendeten Gegenstände wurde mit circa 350,-EUR angegeben. Der angerichtete Sachschaden an dem Vorhängeschloss sowie an der beschädigten Hauseingangstür beträgt circa 120,-EUR. Unter Angabe des Aktenzeichens ST/0011951/2022 nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen gern entgegen.

