Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in leerstehenden Gebäude

Gotha (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen brach am frühen Samstagmorgen, gegen 01:44 Uhr, in der Gartenstraße ein Feuer aus. Offenbar war Müll im Eingangsbereich eines leerstehenden Objektes in Brand geraten. Am Gebäude entstand durch das Feuer geringfügiger Sachschaden. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0011752/2022 entgegen. (ml)

