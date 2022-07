Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht in Münster-Sarmsheim

Bingen (ots)

Zwischen Samstag den 02.07.2022 - 16:30 Uhr und Montag den 04.07.2022 gegen 11:00 Uhr kam es in 55424 Münster-Sarmsheim in der Rheinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei steifte der unbekannte Unfallverursacher einen unbesetzten, am Straßenrand geparkten PKW. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden.

