POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Lustadt (ots) - Ein 26-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag die B272 von Schwegenheim in Fahrtrichtung Landau. Auf Höhe der Anschlussstelle Lustadt überholte dieser ein Fahrzeug. Es kam zu einer Kollision mit einem PKW-Fahrer aus dem Gegenverkehr. Glücklicherweise kam es nur zu einem Zusammenstoß an den Außenspiegeln der Fahrzeuge. Der 26-jährige Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um die ...

