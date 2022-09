Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 23.09.2022 bis 25.09.2022:

Jever (ots)

Versuchter schwerer Diebstahl:

Im Zeitraum von Freitag, ca. 15.00 Uhr bis Samstag, ca. 08.00 Uhr, versuchen unbekannte Täter sich Zugang zu einem Gebäude in der Olympiastraße in Schortens/Roffhausen zu verschaffen. In dem Gebäude befinden sich ehemalige gewerblich genutzte Räumlichkeiten. Ein Eindringen in das Gebäude gelingt letztlich nicht, so dass es beim Versuch bleibt.

Versuchter Raub:

Eine junge Frau befindet sich am Freitag Abend gegen 20.05 Uhr fußläufig in der Alexanderstraße in Jever, als sich ein Mann plötzlich vor sie stellt, sie festhält und dabei Geld und Wertsachen einfordert. Der Täter soll dabei aus einer Gruppe weiterer Männer heraus gehandelt haben. Nachdem der Täter versucht, die Tasche der jungen Frau zu greifen, kann sich diese aus der Situation lösen und flüchten. Zu weiteren Tathandlungen kommt es nicht, so dass es auch hier beim Versuch bleibt.

Schwerer Diebstahl:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag dringen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Menkestraße in Schortens ein. Nach dem Durchsuchen der Räumlichkeiten, können die Täter mitsamt ihres Diebesgutes unerkannt flüchten.

In allen genannten Fällen erbittet die Polizei sachdienliche Hinweise an die nächstgelegene Polizeidienststelle.

