Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: E-Mobile stoßen zusammen/eine Schwerverletzte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Horst-Gladbecker-Straße und Auf dem Schollbruch in Horst ist am Samstag, 13. August 2022, eine 38 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie war um 16.45 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Fahrbahn unterwegs, als sie auf der Kreuzung mit einem 61 Jahre alten Pedelec-Fahrer kollidierte. Rettungskräfte brachten die Gelsenkirchenerin zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell