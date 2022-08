POL-GE: Leichnam in Bulmke-Hüllen gefunden

Gelsenkirchen (ots) - Eine unbekannte Person hat in der Nacht zum Donnerstag, 11. August 2022, Europaletten vor einem Lebensmittelgeschäft in Horst angezündet. Gegen 1.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Vereinsstraße gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Durch das Feuer entstanden allerdings unter anderem Schäden am Haus und an den angrenzenden Garagen. Die ...

