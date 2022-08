Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 10. August 2022, haben drei bislang unbekannte Jugendliche in Bulmke-Hüllen versucht, einen 51-jährigen Gelsenkirchener zu berauben. Der Gelsenkirchener schob um 22 Uhr sein Fahrrad durch den Bulmker Park an der Elisenstraße, als ihn die drei Unbekannten unvermittelt von hinten angriffen und niederschlugen. Als der Gelsenkirchener am Boden lag, versuchte das Trio erfolglos, ihm seine Umhängetasche wegzunehmen. Das Trio flüchtete schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Die drei Unbekannten waren männlich und circa 13 bis 14 Jahre alt und schlank. Einer trug ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose, ein anderer trug eine schwarze Jacke. Sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Jugendlichen oder ihrem Aufenthaltsort bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell