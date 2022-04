POL-CUX: LKW von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer stark alkoholisiert (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste. Am Samstagabend (09.04.2022) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr einen grauen Audi A3 auf, welcher in der Straße Schmarrener Nordweg an der Einmündung zum Deichweg in Wremen abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde ornithologisches Equipment entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden. ...

