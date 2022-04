Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 09. April 2022

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

+

Sattelzugmaschine im Seitenraum - Fahrzeugführer stark alkoholisiert

Wanna. Am Freitag, den 08. April 2022, geriet eine Sattelzugmaschine mit Auflieger und darauf befindlichem 40 Fuß-Container gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße 118, zwischen den Ortschaften Wanna und Krempel, in den neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Der Sattelzug drohte dabei umzukippen. Bei dem 44-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen wurde bei der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholbeeinflussung festgestellt. Eine Überprüfung der Atemallkoholkonzentration ergab ein Ergebnis von 2,10 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Für die Zeit der Lkw-Bergung war die Landestraße 118 für die Dauer von insgesamt zwei Stunden gesperrt.

++++++++++

Verkehrsunfall - Fahrzeugführer eingeklemmt, lebensgefährlich verletzt und unter Alkoholeinfluss

Samtgemeinde Land Hadeln. Am Freitag, den 08. April 2022, ereignete sich auf der Landesstraße 144, zwischen den Ortschaften Steinau und Odisheim, gegen 21.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger aus Stinstedt, Samtgemeinde Börde Lamstedt, kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt mit seinem Pkw Ford von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kollidierte schließlich frontal mit einem weiteren Baum. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Motorblock so dermaßen in das Fahrzeuginnere gedrückt, dass der allein im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführer eingeklemmt und trotz Verwendung schweren Gerätes erst Stunden später von der Feuerwehr befreit werden konnte. Der Mann erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen, wurde einem Krankenhaus zugeführt und notoperiert. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung, Reinigung und Begutachtung der beschädigten Fahrbahn durch die zuständige Landesstraßenmeisterei, wurde die Landesstraße 144 im dortigen Bereich für ca. 3,5 Stunden vollständig gesperrt. Aufgrund der enormen Beschädigung der Fahrbahn, im Zusammenhang mit dem Unfallhergang und der Pkw-Bergungsarbeiten wurde eine Drosselung der Geschwindigkeit auf aktuell 50 km/h durch die Landesstraßenmeisterei veranlasst.

1 x Lichtbild im Anhang

++++++++++

Diebstahl von hochwertigen Arbeitsgeräten

Cuxhaven. In dem Tatzeitraum von Donnerstag, den 07. April, 16.00 Uhr, auf Freitag, den 08. April 2022, 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Nordersteinstraße auf der rückwärtigen Gebäudeseite in eine dortige Räumlichkeit ein, im Bereich zwischen der Neu- und Segeleckestraße. Aus diesem Raum wurden diverse hochwertige Arbeitsmaschinen und -geräte entwendet.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell