Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falsche Polizeibeamte++ Einbruch in Waschkeller++ Unfallflucht in Wremen

Hemmoor. Derzeit gehen beim Polizeikommissariat Hemmoor zahlreiche Mitteilungen bezüglich falscher Polizeibeamter ein. In allen bislang bekannt gewordenen Fällen, gaben die Mitteilenden an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und nun die akute Gefahr für die Mitteilenden bestünde, dass auch zeitnah bei ihren eingebrochen werden soll. Im weiteren Verlauf der Telefongespräche wurden Fragen bzgl. des im Haus befindlichen Barvermögens, Schmuck und andere Wertgegenstände gestellt. In vorliegender Sache bittet die Polizei nochmals darum, keine Angaben zu finanziellen Verhältnissen am Telefon zu machen. Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen. Informieren Sie ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Cuxhaven. In der Zeit von Dienstag, 05.04.2022, 15:00 Uhr und Donnerstag, 07.04.2022, 06:55 Uhr hebelten unbekannte Täter Münzfächer von Waschmaschinen und Trockner aus einem Waschkeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Bei der Alten Liebe in Cuxhaven auf. Es wurde Münzgeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 265 Euro.

Wremen. Am Donnerstag den 24.03.22, gegen 18.10 Uhr, kam es in Wremen in der Straße Süder Steinweg, zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein orangefarbener BMW Mini Cooper überfuhr dabei am Unfallort einen Sperrpfosten und einen Findling. Geführt wurde der Pkw vermutlich von einer Frau mittleren Alters. Im Anschluss entfernte sich die Frau mit ihrem Pkw vom Unfallort, ohne Angaben zu ihrer Unfallbeteiligung zu machen. Gesucht werden Zeugen, insbesondere ein Fußgänger, der sich mit zwei kleinen Hunden zur Unfallzeit am Unfallort aufgehalten hat. Falls jemand Angaben zum Unfallhergang oder der noch unbekannten Unfallbeteiligten machen kann, möge sich diese Person bitte unter 04373-9280 beim PK Geestland melden. ++++++++++++++++++++++

